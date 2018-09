Paca Blanco, pensionista: "Digo alto y claro que vivo porque soy okupa, con 650 euros que tengo de pensión no puedo vivir"

RECLAMA UNA SUBIDA DE LAS PENSIONES

La pensionista Paca Blanco asegura que las pensiones va a haber que subirlas porque los jubilados están "pagando una crisis que no hemos provocado nosotros, manteniendo hijos y nietos porque no pueden trabajar". "A mis años he tenido que delinquir, pero con mi pensión no se puede vivir", afirma.