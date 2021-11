Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, se ha mostrado a favor de que los lugares públicos, como los restaurantes, soliciten el pasaporte COVID para poder acceder a estos: "Nosotros solicitamos el pasaporte COVID los primeros, pero nos lo rechazaron. Es una historia por resolver. Cada comunidad se encuentra con una sorpresa", ha criticado, tras lo que ha afirmado que "no hubo una voluntad de llegar a un acuerdo en lo referente a una ley de pandemias cuando se eliminó el estado de alarma".

Así, el líder del PRC ha contado que acaba de llegar de Bruselas, donde para entrar a todos los restaurantes le pedían el pasaporte COVID. "Si no lo tenías, no entrabas en ningún sitio público. Y ahora me dirán que en Bélgica no están especialmente bien, pero es porque el 30% no se quieren vacunar; ese es otro problema", ha señalado.