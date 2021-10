Maixabel Lasa ha destacado que en la película que lleva como título su nombre "se habla de muchas cosas de las que no se ha hablado hasta ahora". "Entiendo que haya muchas víctimas que no me entiendan. Lo que hago yo no es lo que tiene que hacer todo el mundo. No me considero mejor que nadie por hacerlo. Esto ha sido una cosa que yo llevo dentro", ha expresado, en referencia a la "segunda oportunidad" que le dio al asesino de su marido.

En este sentido, la víctima de ETA ha dicho estar "convencida" de lo que he hecho. "Sé que si hubiera sido al revés, Juan María hubiera hecho lo mismo. Si los que le mataron le hubieran dado una segunda oportunidad, les habría convencido para que no le matasen. Estoy convencida porque le conocía a Juan María y sé cómo era", ha manifestado, refiriéndose a su marido, quien fue asesinado por ETA en 2000.