Loles León se ha emocionado en laSexta Noche al recordar a su madre, después de que José Yélamo haya dado a unas imágenes de la actriz apoyando a Felipe González durante su campaña electoral, momento en el que León dijo que apoyaba "a Felipe y al PSOE" porque su madre le "enseñó a entender el socialismo de corazón, el de verdad". "Ella no está aquí, pero me dijo que nunca abandonase a Felipe pasara lo que pasara y aquí estoy por la libertad y la tolerancia", declaró entonces.

Así, la intérprete ha expresado que piensa en su madre al ver las imágenes. "Estoy emocionada por verlo. Es verdad que se lo prometí. Ella se estaba muriendo y me dijo que no dejase nunca al PSOE, al socialismo; que ella se iba, pero que me quedase en su lugar y no dejase al partido, ni al Barça", ha recordado, a lo que ha añadido que está "tocada" porque se acuerda "mucho de ella" y la echa "mucho de menos".

Hasta el próximo 13 de marzo Loles León estará representando 'Una noche con ella' en el teatro de La Latina de Madrid.