Kike Sarasola ha afirmado en laSexta Noche que no quiere unas terceras elecciones. "Prefiero un gobierno ya. Estamos en una situación muy delicada. Puede venir una crisis y necesitamos un gobierno fuerte", ha defendido el empresario.

Además, ha manifestado que en la situación actual, él lo que haría sería "un gran pacto de Estado en el que el PSOE gobernase solo y con la abstención de los dos grandes partidos, Ciudadanos y PP". "No creo que nos podamos permitir el lujo de unas terceras elecciones", ha insistido, argumentando que "hay muchas reformas por hacer, hay que estar cerca del turismo, ser muy ágiles, con un gobierno fuerte y constitucionalista que defienda España".

En esta línea, ha reiterado que prefiere un "gobierno fuerte de PSOE con la abstención de los otros dos partidos y que no se tenga que asumir otros pactos que vayan a llevar a una inestabilidad".

A la pregunta de Iñaki López de qué le pediría a Pedro Sánchez, el empresario ha respondido que se "mime al turismo". "Al turismo hay que cuidarlo, a los pequeños empresarios turísticos que están empezando y que son la cobertura empresarial de esta país. El turismo es muy importante y hay que darle mucha más atención", ha defendido Sarasola.

Además, ha dicho que hay que "pensar en qué se quiere en cinco años". "En mi caso, qué hacemos con los millones de chinos que dicen que van a viajar. Hay que pensar cómo queremos nuestras ciudades", ha afirmado el empresario y, para ello, cree que "hay que sentar al sector público, sector privado, a los ciudadanos y decir qué tipo de ciudad" se quiere.

"¿Queremos una Venecia? Pues no porque no queremos una saturación, no queremos que nos entren en el puerto de Barcelona diez cruceros en el mismo día. Tenemos que sentarnos y tener el gran reto de saber cómo hacer la convivencia para que sigamos creciendo, pero a la vez que se pueda vivir a gusto. Yo pediría diálogo. Soy una persona que me gusta hablar y yo creo que el diálogo soluciona las cosas", ha manifestado.