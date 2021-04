José Bono se ha mostrado indignado en laSexta Noche con las grandes compañías farmacéuticas, a las que ha acusado de ser "las culpables de que no haya vacunas y de que los medicamentos tengan un precio insostenible".

"Esas grandes compañías farmacéuticas están chantajeando al planeta", ha denunciado, tras lo que ha indicado que "hubo un tratamiento para la hepatitis C que costaba producirlo 300 euros y lo vendían a 42.000 euros"

En este sentido, el exministro de Defensa ha criticado que "las patentes es la sangre de la facturación", al tiempo que ha defendido que "tienen que suprimirse las patentes para un caso tan grave como el coronavirus, algo que ya ha ocurrido, por lo que es posible",

"Es vergonzoso que no tengamos vacunas, y no me importa coincidir con Iglesias. Como dato quiero destacar que las compañías farmacéuticas gastan en marketing 40.000 euros al año y 25.000 en investigar, es decir, menos en investigar que en marketing", ha denunciado.