El exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados ha defendido que tras la sentencia de los ERE, sigue "creyendo que Chaves, Griñán y Álvarez son personas decentes", añadiendo que tiene el "convencimiento de que la sentencia va a ser reformada o casada por el Supremo".

Así, ha expresado que los ERE y la Gürtel no son comparables: "Aquí no hay cuentas corrientes en Suiza, aquí no se da las circunstancias que se dieron allí de aprovechar la visita del papa para enriquecerse unos cuantos 'meapilas' con el dinero público. Chaves y Griñán no se han llevado un euro a su casa, y eso vale", ha manifestado José Bono, criticando que "una cosa es tener error en el gasto y otra gastárselo en cocaína".

"Escuché a Núñez Feijóo, y le honra, decir que él tenía por persona no corrupta a Pepe Griñán, y yo también. No hay más que ver cómo vive, cómo es su casa. Yo la conozco. Y la de Manolo Chaves. Estoy convencido de que la sentencia va a ser modificada", ha insistido el abogado y político del PSOE.

En un momento de la entrevista, Iñaki López ha recuperado unas imágenes de José Bono en una entrevista laSexta Noche en enero de 2015 en la que el político expresaba "poner las dos manos en el fuego por Chaves y Griñán porque ninguno de los dos se han llevado ni un euro, ni un sobre". "Esto hay que decirlo porque me consta y lo sé. Y si me equivoco, tráigame al programa porque a mí no se me va a olvidar que le he dicho que por los dos pongo las dos manos en el fuego y no me quemo", manifestó en 2015.

"A ninguna persona de buena voluntad le deseo que le toque una jueza como Alaya"

Tras ver las imágenes, Bono ha respondido: "Aquí están las dos manos para ponerlas por su honorabilidad". "Les conozco a ellos personalmente mucho mejor que los tres magistrados que les han condenado y lo reitero con la fuerza, con ese timbre de voz de la verdad humana", ha insistido, expresando que "a ninguna persona de buena voluntad" le desea "que le toque una jueza como Alaya". "Respeto la división de poderes, pero soy libre para poder ser crítico. Aquí están mis manos por Chaves, Griñán y Álvarez", ha recalcado.

"No es lo mismo equivocarse en la administración del dinero que llevárselo a Suiza o meterlo en cajas de puros y entregárselo a los dirigentes"

El que fuera presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 1983 y 2004 ha continuado insistiendo en que "no es lo mismo equivocarse en la administración del dinero público que llevártelo a Andorra y luego inventarse una herencia de un abuelo o de un padre, o llevárselo a Suiza o meterlo en cajas de puros y entregárselo a los dirigentes de los partidos".

"No es lo mismo, se pongan como se pongan. Y le hablo con esta fuerza porque es muy doloroso. Chaves, Griñán no merecen la muerte civil a la que les han querido someter", ha concluido José Bono.