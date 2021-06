José Bono habla largo y tendido en laSexta Noche acerca de la actualidad política de nuestro país, con los indultos planteados por el Gobierno de coalición a los políticos del procés en prisión en el centro de la discusión.

Para Bono, este debate tiene dos posibles visiones, en función de si se hacen "con las tripas" o si se hace "con la cabeza". En caso de ser la primera opción, para Bono "no tiene un pase", ya que los independentistas en prisión "no merecen" el indulto.

Sin embargo, cree que esta coyuntura no se ha de dar desde las tripas, sino desde la razón. "No es una consideración hacia las personas, sino de resolver un problema que tenemos que es grave", explica el exministro de Defensa con Iñaki López.

"Con Rajoy, España hizo un ridículo mundial. ¿Dónde estaba todo controlado? No encontraron las urnas, celebraron aquella pantomima, un ridículo. El Gobierno actual, con independencia de que su buena voluntad puede no tener resultados, va a explorar un camino nuevo a medida que lo hace", argumenta Bono.

Bono: Cataluña lleva "mucho tiempo con el puñetero procés, sin dar un palo al agua"

Bono cree que Cataluña lleva "mucho tiempo con el puñetero procés, sin dar un palo al agua", lanzando una dura crítica a los políticos independentistas. "No desprecio a los independentistas como personas, pero han hecho un mal papel, un ridículo grande", cuestiona el exministro, que insiste: "Nunca se va a aceptar un referéndum contrario a la Constitución".

A continuación, José Bono habla de Oriol Junqueras, alguien que no le parece "de fiar". Eso sí, añade: "Pero con esa gente tenemos que tratar para evitar que vuelvan a las andadas". Bono se considera "parte de la coherencia del PSOE", aunque asegura que no aspira "a ser ministro ni nada".

"No formo parte del pelotón de fusilamiento moral al que se tiene que enfrentar Pedro Sánchez. No soy como algunos jesuseros del partido, no estoy de acuerdo al 100% con todo, pero formo parte de la coherencia del PSOE", asevera.