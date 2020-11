Jorge Cadaval, miembro de 'Los Morancos' ha defendido en laSexta Noche que el dúo sevillano no tiene "color político". "A mi hermano lo ponen siempre como que es un facha, pero no tenemos color", ha asegurado, a lo que ha añadido: "Que sepa la gente que no hay color, ni de uno, ni de otro".

"Tenemos nuestras ideas políticas, como es normal, pero jamás nos vamos a decantar por decir de aquí o allí. Al revés. Yo creo que nosotros como humoristas hay que criticarlo todo porque es lo que hay que hacer", ha manifestado Jorge Cadaval.

César Cadaval, por su parte, ha afirmado: "Lo que tenemos claro es que a ninguno de los dos nos gustan los extremos".

En este sentido, su hermano mayor ha afirmado que "la indignación política lleva unos añitos ahí", pero que "ahora está más incrementada porque estamos todos un poco sin saber y la gente lo que menos puede tener es incertidumbre, políticamente hablando".