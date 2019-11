Pedro Sánchez en una entrevista en Al Rojo Vivo dijo antes de las elecciones del 10N que si hubiese llegado a un acuerdo con Unidas Podemos "sería un presidente del Gobierno que no dormiría por las noches". Y, sin embargo, tras últimas elecciones generales, habló de "un gobierno progresista y un proyecto ilusionante, emocionante y esperanzador" con el partido que lidera Iglesias.

José Bono ha hablado sobre este giro en las declaraciones del presidente del Gobierno. "Hay algunos compañeros míos que les he visto en televisión que con una torpeza extraordinaria han negado lo que usted acaba de poner. Lo que dijo está claro y es verdad que ha cambiado de opinión, pero es que el 10N ocho millones de personas cambiaron su voto. Es razonable, tiene una explicación", ha afirmado el que fuera ministro de Defensa del Gobierno entre 2004 y 2006.

"A mí también me daba miedo en Castilla-La Mancha, donde Unidas Podemos tenía dos diputados regionales. Emiliano García-Page hizo un pacto con ellos. No cumplieron el pacto y no nos votaron los Presupuestos. Nos quedamos sin Presupuestos. Y Emiliano que es un tío muy hábil, los metió en el Gobierno. Hoy, Emiliano García-Page es presidente con mayoría absoluta y de Unidas Podemos no queda ni rastro", ha manifestado Bono.

Bono espera que Unidas Podemos "se modere"

Así, ha dicho que espera que Unidas Podemos "se acomode y se modere". "Con la coleta que haga lo que quiera, el problema es más de carácter ideológico. Iglesias tiene que esmerarse en hacer las cosas de manera que a la gente no le dé miedo porque aquí no queremos miedo", ha expresado el político.

"La repetición de elecciones es responsabilidad de todos, no se salva nadie"

En lo referente a la repetición de elecciones, cree que es "responsabilidad de todos, aquí no se escapa nadie" y se ha referido a Ciudadanos para criticar que les llamaron "banda" y que no llegaran a un acuerdo. Sin embargo, ha destacado la importancia de que "no se repitan otras elecciones, porque si la situación ha sido patética porque sería muy grave para el prestigio de la democracia".

Defiende las donaciones de Amancio Ortega

El expresidente del Congreso de los Diputados ha criticado que "Podemos se han equivocado cuando han actuado con un radicalismo que ha espantado a la gente" y ha enviado un mensaje a la formación morada: "Cuando Amancio Ortega, ha hecho un donativo millonario en favor de hospitales públicos, se han metido con él. Oiga, métanse con quien no sea generoso, pero Ortega, además de pagar sus impuestos, hace un acto de generosidad". En esta línea, ha defendido que "los ricos lo que tienen que hacer es pagar sus impuestos, pero no se les puede tener odio".

"Podemos están más moderados, el tufillo comunista y estalinista ya no se escucha"

En ese momento, Iñaki López le ha preguntado si cree que, hablando como lo hace de Iglesias, cree que la legislatura va a durar un año, José Bono ha expresado que ya nota que en "Unidas Podemos están mas moderados, que el tufillo comunista, estalinista ya no se escucha". "Lejos de criticarlo yo me alegro. A mí me produce satisfacción que la intransigencia ceda paso a la moderación, entre otras cosas porque la inteligencia es siempre moderada y los intransigentes nunca son inteligentes", ha concluido.