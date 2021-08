El neurovirólogo José Antonio López ha reivindicado en laSexta Noche la necesidad de que los sanitarios tengan prioridad a la hora de vacunarse contra el coronavirus: "SE lo han ganado a pulso, como también lo han hecho contra la gripe, por estar en primera línea, aunque no están en el grupo de riesgo". No obstante, ha asegurado no poder "concebir que haya un sanitario que, por una cuestión ideológica o negacionista, no quiera estar vacunado": "No me gustaría tener al frente a una persona que pueda influir a sus pacientes con sus propias creencias".

En este sentido, López ha sido tajante: "Vacunación obligatoria, sí. Si no hay respaldo jurídico para llevarlo a cabo, habrá que ver cómo se orquesta". Y ha ido más allá: "Hay que apartar de la primera línea a los sanitarios que se nieguen a vacunarse". Esta afirmación le ha llevado a debatir con César Carballo sobre la cuestión de obligar a la vacunación o de retirar de la primera línea de batalla a los médicos negacionistas; un intercambio de declaraciones que puedes ver en el vídeo que acompaña estas líneas.