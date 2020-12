Jesús Maraña ha sido tajante en laSexta Noche respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional que se plantea en el Gobierno de España. "El argumento que se da para discrepar de las subidas es que supuestamente destruye empleo. Pero no hay ningún estudio que demuestre eso".

El periodista de infoLibre ha destacado que "la Organización Internacional del Trabajo dice que cada vez son más numerosos los autores que consideran que los efectos (de la subida del SMI) son reducidos e insignificantes", y ha insistido en que esos efectos se medirán según la cuantía de la subida del salario mínimo

"Se está hablando de una subida de ocho o nueve euros al mes. Si la estructura empresarial de este país no puede subir ese dinero al mes, es que tiene un problema. La culpa no la tiene el salario mínimo", ha insistido Maraña, que ha recordado que "12 de los 27 países europeos ya están subiéndolo". Así, cree que "hay que cambiar el modelo económico y muchas más cosas, pero no echemos la culpa al SMI".