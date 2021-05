Évole ha hablado en laSexta Noche sobre las cartas con balas enviadas a Iglesias, Marlaska y Gámez, ya ha reconocido que se siente "sorprendido" por el cambio de aquellas personas que "más vehemente pedían al entorno de ETA la condena a los atentados y amenazas", y que ahora "pasan de puntillas por ellas".

"Iñaki, ¿tú recuerdas lo que se pedía al entorno de ETA cuando había atentados o amenazas terroristas sobre alguno de los objetivos que tenía en aquel momento la banda terrorista? A mí me ha sorprendido mucho que los que más vehemente pedían las condenas, ahora pasen de puntillas por ellas. Me sorprende mucho el cambio de discurso que se hace según cómo sople el viento en este país", ha expresado el periodista.

Asimismo, Évole ha manifestado que "lo que pasó en la 'SER' no se puede tolerar". "Me resulta extraño que una candidata de Vox decida no condenar o incluso decir que es mentira el envío de unas balas a Iglesias, Marlaska y Gámez, cuando esta fuerza política se ha caracterizado por haber pedido la condena de acciones violentas cuando estas salpicaban a otras personas", ha afirmado el periodista, tras lo que ha añadido: "No puedo entender ese cambio de rumbo, y me parece que forma parte de un cinismo político muy propio del 'trumpismo' que hemos vivido durante cuatro años en EEUU".