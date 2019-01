Errejón, contrario a los cordones sanitarios: "Casado y Rivera están 'tocandito' lo que dice Vox y me hablo con ellos"

Para el actual candidato a la Comunidad de Madrid por Más Madrid "el problema no es que exista Vox", sino que "haya habido cientos de miles de andaluces que les han votado". Íñigo Errejón se pregunta si "habría que insultarles" y responde que "eso no les cambiaría" y lo que hay que hacer es "convencerles de que España no es un país insolidario".

El candidato de la plataforma Más Madrid a la Comunidad de Madrid ha recordado en laSexta Noche que él es "miembro fundador de Podemos, miembro de la dirección de Podemos" y que le "votaron para unas primarias".

El político también ha respondido a las críticas de Echenique y Monedero.

¿Íñigo Errejón dejará su escaño como diputado de Podemos si se lo pide el partido? El candidato por Más Madrid a la Comunidad de Madrid no ha dudado en responder que sí, que nunca cambiará sus "ideas por un escaño".

De la imagen de los fundadores de Podemos en Vistalegre ya no está Bescansa, Monedero, Luis Alegre y ahora Iñigo Errejón. El actual candidato a la Comunidad de Madrid por Más Madrid le ha puesto un título a esa fotografía.

Además, Íñigo Errejón ha inaugurado sección de en laSexta Noche. En 'Lo que no sabías de...' descubrimos las dotes culinarias del candidato a la Comunidadde Madrid de Más Madrid. Este ha sido el resultado de su cocido madrileño y alguna que otra confesión.

Mikel López Iturriaga, El Comidista, ha valorado su receta y le da algunos consejos para que la próxima vez le salga aún mejor.