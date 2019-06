Alfred García ha participado en el juego que le ha propuesto Andrea Ropero de 'Polivisión', en el que el cantante ha tenido que puntuar las actuaciones musicales de políticos, como la de Borja Semper, presidente del PP en Guipúzcoa, que cantó una versión de 'Amara' de Mikel Erentxun. Sobre seis, Alfred le ha dado un cuatro.

A la actuación de Juan Carlos Girauta, diputado de Ciudadanos que interpretó 'Nací en el Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat en un mitin, el compositor y productor catalán le ha puesto un tres sobre seis de nota.

Pablo Iglesias también se animó a cantar en 'El Hormiguero' un tema de Javier Krahe. "Yo lo primero que le diría a Pablo es que busque (la versión) un poco más aguda porque no llegaba muy bien a los graves", ha comentado Alfred, a lo que ha añadido que, sin embargo, el político "se acompaña bien con la guitarra", por lo que ha decidido darle un tres.

Sin duda, la actuación que más ha gustado a Alfred García ha sido la de Obama, que cantó 'Sweet Home Chicago' en un programa de televisión. "Es indiscutible que todos los negros cantan increíblemente bien y se mueven increíblemente bien", ha apuntado el cantante y le ha dado la mayor puntuación (un seis) al expresidente de EEUU.

El joven cantante, compositor y también productor ha hablado abiertamente en el plató de laSexta Noche de la depresión que sufrió un año antes de entrar en Operación Triunfo. "Tuve la pérdida de un ser querido muy joven y de ahí entre en una depresión. Un año más tarde me planteé ir a OT por la música como segunda opción. La primera opción era para superarme a mí mismo y que una enfermedad no me frenase para seguir haciendo lo que más me gustaba", ha reconocido.

Además, Alfred García ha hablado en laSexta Noche sobre la polémica que surgió después de que regalase el libro 'España de mierda' a Amaia, asegurando que "todo el mundo lo criticó sin saber de qué iba"

El cantante también ha hablado del problema de la migración, del que ha dicho que "no es solo una cuestión de políticos, sino de todos". Asimismo, Alfred ha lanzado un mensaje de apoyo a asociaciones como Proactiva Open Arms que rescatan a migrantes del mar.

Iñaki López también ha querido saber la opinión del cantante sobre la situación en Cataluña, ya que él es de Barcelona. "Es algo que no depende de mí. Depende de los políticos. Yo no la he liado. La han liado ellos así que el lío lo tienen que deshacer ellos", ha asegurado Alfred García.

El broche de oro a la entrevista lo ha puesto Alfred García con una emotiva actuación con sonido en directo, tras mostrar a Iñaki López y Andrea Ropero su guitarra firmada por numerosos artistas. Acompañado de este instrumento, el cantante catalán ha interpretado su tema 'Wonder'.