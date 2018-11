El artista que atacó la tumba de Franco: "El dictador no debería seguir en el Valle de los Caídos, ni ir a la Almudena, ¿si aparece otro como yo todos los días?"

CALIFICA DE ILÓGICAS LAS UBICACIONES

Enrique Tenreiro pintó una paloma de la paz en la tumba de Franco y en laSexta Noche ha contado cómo fue su detención y cómo respondió el monje benedictino: "Empezó a gritar como loco y me dijo que nunca me perdonaría, me pareció violento para ser un hombre de paz".