Miguel Ángel Revilla se ha mostrado muy crítico con la valoración del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el consumo de carne en España. "Puede haber un fondo de razón, yo he criticado que hay ganaderías que pueden ser muy poco ecológicas y pueden ser nocivas por la contaminación", ha señalado el presidente cántabro, que ha recordado en laSexta Noche que recientemente cargó contra una macrogranja que "se iba a hacer en Soria con 25.000 vacas".

"Eso ni mantiene la ecología ni fija población rural. Es un disparate", ha apuntado Revilla, que no obstante ha reivindicado "la ganadería de Cantabría", donde habrá "80.000 vacas pastando", que "conserva el medio ambiente". "Hay que ser moderado", ha sentenciado el dirigente de Cantabria en respuesta a Garzón, asegurando que la carne le vuelve "loco", pero no la come "todos los días". "Cuando se da un mensaje de que hay que evitar que la gente se vaya de los pueblo, con esto ya me contarás quien se queda en los pueblos", ha criticado.