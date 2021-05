Luis María Anson afirmó en 'El Mundo' que antes quería que le enterraran "envuelto a la bandera de España", pero ahora quiere que le incineren, una afirmación por la que le ha preguntado Iñaki López. "No he cambiado mi opinión en cuanto a mi devoción absoluta por la bandera de España, sino que creo que las circunstancias han cambiado, y hay que procurar facilitar a los sucesores el que no tengan complicaciones de atascos terribles en cementerios" ha manifestado.

El periodista ha contado que a su madre y a su hermana las incineraron. "Yo soy católico y no me cuesta ningún trabajo reafirmar mi posición católica, por lo que no es que tenga una posición diferente. La incineración se va a ir imponiendo por razones prácticas e higiénicas", ha señalado.

"Le voy a reconocer que no suelo yo tener este tipo de conversaciones con mis invitados, no suele ser común que la deje ya deje por escrito en una entrevista qué quiere que se haga con sus restos una vez haya fallecido. Veo que tiene la cabeza fría y va preparando estas cosas. Yo no sé si sería capaz. Prefiero no pensar en ello", ha respondido Iñaki López tras escuchar las declaraciones del fundador de 'La Razón'.