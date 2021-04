Ante la cercanía de las elecciones al Gobierno de la Comunidad de Madrid, Hilario Pino ha querido lanzar una pregunta a Joan Coscubiela en laSexta Noche: : ¿se desmoviliza más la izquierda que la derecha ante unas elecciones? El analista ha respondido: "Creo que lo que se desmovilizan son los sectores sociales. Lo hemos visto en las últimas elecciones en Cataluña, pero también en las de Estados Unidos o Francia".

Coscubiela se refiere a "los sectores sociales más machacados por el capitalismo, que es una fábrica de generar desigualdad; sectores que en muchas ocasiones tienen la impresión de que la política se desentiende de ellos, y por eso ellos se desentienden de la política y no participan". Para el analista, el resto consiste ahora en "conseguir que esos sectores abstencionistas participen".

"Pero hay otro problema mucho más grave: en nuestra sociedad cada vez hay más sectores que no pueden votar, que no tienen ese derecho", ha alertado Coscubiela, exponiendo una serie de datos de esta situación: "El 33% de los jóvenes entre 18 y 35 años de las unidades censales más pobres de Cataluña no tienen derecho a voto porque son hijos de la inmigración. Son ciudadanía que vive, trabaja y participa con nosotros; que se contagia y que muere con nosotros, pero desgraciadamente no le tenemos reconocido el derecho a voto".

Para Coscubiela, son los sectores que "más necesitan de la política", pero se abstienen, y eso tiene una consecuencia "muy grave", según ha precisado: "Votan en función de sus intereses. En Madrid se plantea pagar menos impuestos a costa de tener menor asistencia sanitaria, no tener escuelas en condiciones o de no tener unas políticas de atención a las dependencias dignas".