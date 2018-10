Cayetano Martínez de Irujo: "Willy Toledo es una persona que no está en su sano juicio"

HABLA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA JUSTICIA

Durante la entrevista en laSexta Noche, Cayetano Martínez de Irujo ha hablado sobre las declaraciones de Willy Toledo cagándose en dios: "No es comparable con nada, es una persona que no está en su sano juicio". Además, ha añadido que el actor "no es ejemplo de nada" y que sus afirmaciones pueden "confundir al país".