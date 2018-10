Cayetano Martínez de Irujo revela que ha pagado en dinero negro: "Estaba institucionalizado"

Cayetano Martínez de Irujo: "Willy Toledo es una persona que no está en su sano juicio"

Durante la entrevista en laSexta Noche, Cayetano Martínez de Irujo ha hablado sobre las declaraciones de Willy Toledo cagándose en dios: "No es comparable con nada, es una persona que no está en su sano juicio". Además, ha añadido que el actor "no es ejemplo de nada" y que sus afirmaciones pueden "confundir al país".

Cayetano Martínez de Irujo: "Creo que no aporta nada sacar a Franco del Valle de los Caídos"

La exhumación de Franco ha sido uno de los temas de los que ha hablado Cayetano Martínez de Irujo en laSexta Noche. "Me sorprendió la opción de enterrar a Franco en la catedral de la Almudena porque va a producir un peregrinaje casi mayor, pero si la familia tiene una cripta puede hacerlo", ha dicho. Además, ha lamentado "que se levanten heridas de una guerra, que se vuelva a la lucha de clases".

Cayetano Martínez de Irujo: "La llamita que cierto sector político enciende sobre la lucha de clases es absurda"

Hablando sobre la exhumación de los restos de Franco, Cayetano Martínez de Irujo ha dicho en laSexta Noche que considera "lamentable que se haya vuelto a la lucha de clases". Además, destaca que le entristece "que se levanten heridas de una guerra que siempre es negativa para ambos bandos".

Cayetano Martínez de Irujo: "PP y PSOE se han pasado repartiéndose el poder en todos los ámbitos y eso conllevaba corrupción"

Iñaki López ha hablado en laSexta Noche con Cayetano Martínez de Irujo, que ha dicho que "hay un cabreo en la sociedad" que ha llevado "a una situación en la que se vive un descontrol y una falta de valores y de principios". Cayetano Martínez de Irujo también ha cuestionado la actitud que PP y PSOE han tenido durante años.