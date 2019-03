Bernard-Henri Lévy, filósofo: "Las democracias son ingobernables, los únicos países gobernables son totalitarios"

Bernard-Henri Lévy propone en laSexta Noche una solución a la crisis política y social que atraviesa España: "Tenéis tres partidos constitucionales (PP, Ciudadanos y PSOE), que debían juntarse sin abandonar sus diferencias durante uno, dos o tres años para abordar las reformas que necesita España".

Además, el filósofo tiene claro que estas tres formaciones tienen un enemigo común: "Están amenazados por Podemos y Vox, por los dos populismos que les quiere comer la cara". De esta manera, Lévy compara a Podemos con Vox: "Son diferentes pero hay una similitud: los dos tienen una obsesión que es matar a los partidos democráticos".

El activista y escritor está promocionando su monólogo 'Looking for Europe', en el que habla de populismo e independencia catalana. Bernard-Henri Lévy se muestra muy crítico con el procés y la justificación que utilizan los nacionalistas de que quieren votar porque lo decide el pueblo: "En España tenéis un rey que no puede hacer todo lo que quiere, está limitado por la ley. El pueblo es otro rey y no puede hacer solo lo que quiere".