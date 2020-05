El magistrado Baltasar Garzón ha estado ingresado diez días por una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. En laSexta Noche, ha asegurado estar "bien", aunque ha precisado: "Todavía me queda poco de suciedad de pulmon izquierdo, pero estoy a la espera de los resultados de la analítica".

"Quien diga que ante una enfermedad tan agresiva como el COVID-19 no se siente intimidado quizá no esté diciendo la verdad", ha continuado explicando Garzón, que ha afirmado que "ha habido miedo", pero que aún así se encuentra "con ganas" de reincorporarse "a la actividad", si bien está "atento a lo que nos digan y nos dejen hacer".

Garzón ha analizado las palabras de Pedro Sánchez apelando a la unidad política para apoyar las medidas del Gobierno. ha dicho estar "perplejo con la afirmación de Sánchez de que no hay 'Plan B'", si bien sí ha reconocido que la entiende. No obstante, ha insistido: "El Estado de alarma no se puede imponer de forma imperativa. Hay que convencer y dialogar. Es muy grave afirmar que no existen medidas alternativas". En este sentido, ha lamentado echar "de menos el diálogo político".

Precisamente, a colación de los reproches entre partidos que se están dando en el Congreso de los Diputados por la acción del Gobierno frente al coronavirus, ha lamentado las acusaciones que ha vertido Vox: "Me parece deprimente, inhumano y rechazable que se haga responsable en medio de una pandemia a una persona, en este caso a Iglesias, de algo que saben que objetivamente no es así".

"La asunción de responsables de las residencias se produce el 19 de marzo", ha recordado el juez, que ha tachado el lenguaje empleado por Vox de "vaciedad absoluta": "Me consta que la fiscalía está haciendo los tramites necesarios para investigar esos hechos graves en las residencias. Hay que saber qué ha ocurrido y dónde están las responsabilidades".

Ese discurso "es fascista en cuanto a que se basa a la mentira reiterada, en la deformación de la realidad, para generar un estado de ánimo con el objetivo de conseguir fines que van en contra de la propia situación”, ha continuado Garzón, que ha vuelto apelar "a la conciencia y al diálogo político" para unir esfuerzos en la lucha contra el virus.