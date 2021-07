¿Se puede usar la pandemia y la gestión política de la misma como fondo de reserva para sacar más comedia? Es la pregunta que Iñaki López ha lanzado al humorista y showman Agustín Jiménez, que ha acudido a laSexta Noche para presentar su nueva obra, 'Perdidos', con Carlos Chamarro en el Teatro Quique San Francisco de Madrid. "Todo tiene comedia y hay que saber verlo", ha expresado tajante Jiménez, que ha ahondado en esta cuestión.

"Esto es como la paradoja de los límites del humor, basta que me digan dónde están los límites para que empiece a tirar yo calcetines a la valla", ha ironizado el humorista, que ha concretado: "Que no me lo digan porque empezaré a mirar y acabaré haciéndolo. No pueden tomarnos como titulares serios porque somos comediantes haciendo sátira. Si sacas el chiste y lo llevas a otro lado y lo muestras en la portada de un periódico claro que funciona mal. Hay cosas que yo digo en locales que a lo mejor no pueden estar en otros sitios por diferentes cuestiones".