Bibiana Baeza, afectada por hipoteca variable, contó en laSexta Xplica que a ella le "vendieron una hipoteca joven abierta, donde todo eran ventajas". Sin embargo, un día antes de ir al notario, la "llamaron diciendo que había habido un problema con la tasación, y que tenía que ser una hipoteca abierta". "Les pregunté qué diferencia había, y me dijeron que era lo mismo, pero que tendría la ventaja de disponer del capital amortizado a un interés muy bajo", recordó.

A raíz de ahí, "desde el mes uno", ya tuvo problemas: "Me metieron IRPH, diferencial positivo, el 1% de la cuota creciente; yo pedí 140.000 euros de capital, y tengo que devolverle a esta gente 338.000, y en la última cuota vinieron 42.000 euros de golpe, que no los voy a tener".

Así, Bibiana señaló que ha "hecho reclamaciones", ha "ido a atención al cliente del banco", y tiene "un escrito del Banco de España donde dicen que se saltan las buenas prácticas, y que demande". "Demandé en primera instancia gané, y en segunda me lo tumbaron por lo que salió del Supremo. Volví a demandar con otro equipo. He tenido ya tres equipos jurídicos", lamentó la mujer, quien destacó que "en un juicio se ha llegado a demostrar que la fórmula" en la que le hicieron "la hipoteca está mal". "Lo han reconocido, y ellos mismos la han cambiado", indicó.

En este sentido, Baeza dijo que contrató "a un experto para que hiciera un peritaje de la hipoteca, y ellos reconocieron que estaba mal y la modificaron, pero fueron tan poco perspicaces que la volvieron a modificar mal". "Lo que yo pago no sale, está mal hecho. No saben lo que venden, ni siquiera lo sabía la directora que me vendió la hipoteca, ni el que las hace, ¿y yo tenía que ser perspicaz y lista de saber lo que me estaban vendiendo? Ahora no, pero he llegado a entender a la gente que se quitaba la vida, porque es desesperante", concluyó la mujer.