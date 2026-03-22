Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo: "Trump encontrará una declaración de vitoria y se quitará de en medio"

Barón afirmó en laSexta Xplica que "el que verdaderamente tiene interés en seguir alimentando esta guerra, que dure más y que cada vez sea más agresiva es Israel".

Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo, habló en laSexta Xplica sobre la guerra en Oriente Medio y afirmó que "el que verdaderamente tiene interés en seguir alimentando esta guerra, que dure más y que cada vez sea más agresiva es Israel, que tiene ansia por eliminar al régimen iraní".

En este sentido, Barón señaló que Israel "siempre actúa pensando en su supervivencia en un entorno no favorable y eso ha evolucionado mucho". Tras ello, declaró de forma tajante que "esta guerra, desde el punto de vista, militar, en cuanto a estrategia, no solo es ilegal, sino que es un despropósito". "Y yo creo Trump al final encontrará una declaración de victoria y se quitará de en medio. Es un desastre absoluto", concluyó el expresidente del Parlamento Europeo.

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