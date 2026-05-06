Mario Saavedra: "¿Va a conseguir Trump tras achantarse con el Proyecto Libertad que los iraníes den su brazo a torcer"

Dos días después de anunciar el 'Proyecto Libertad', el presidente de Estados Unidos adopta esta nueva decisión "a petición de Pakistán y otros países" y con el objetivo de ver si el acuerdo "puede firmarse". El periodista Mario Saavedra lo analiza en este vídeo.

Apenas un día después de que el presidente de los EEUU anunciase el despliegue del operativo militar 'Proyecto Libertad', cuyo objetivo era asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, ese operativo ha quedado suspendido.

Así lo ha anunciado en un mensaje en su red social Truth Social, donde a su vez, Trump ha destacado también el "tremendo éxito militar" que dicen haber logrado sus tropas en Irán. Asegura Trump que, de alguna manera, es para ayudar a que se llegue a un acuerdo de paz con Irán.

Según advierte el periodista Mario Saavedra, de 'El Periódico', tenemos que tener muy en cuenta que "se está produciendo en estos mismos momentos una reunión del ministro de Exteriores iraní con su contraparte china en China, y que la semana que viene Donald Trump va a China, a la que es la reunión de su presidencia, donde quiere lograr el mayor acuerdo de la historia con China y que no puede ir empantanado en la guerra de Irán".

Por tanto, según el periodista, "la pregunta es si tras adelantarse de nuevo con este proyecto Libertad, que en el fondo era una forma de romper el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, va a conseguir que los iraníes den su brazo a torcer", porque, tal como asegura, "ahora mismo son ellos los que están marcando la pauta de las negociaciones".

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