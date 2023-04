Melisa Rodríguez ha defendido regular la gestación subrogada en España para "evitar que se explote a las mujeres", algo con lo que no está de acuerdo Enma López. La dirigente socialista ha respondido de forma contundente a esta idea asegurando que "hay realidades que no tienen que existir".

"Esto es un tema muy serio de tráfico de humanos, de compraventa de humanos, y es algo que no puede suceder", ha asegurado. Enma López ha puesto como ejemplo Portugal para hablar de lugares en los que está regulado para "casos de altruismo", explicando que esto ha traído "trata, mafias y explotación".

De esta forma, la dirigente socialista ha indicado que cree que hay cosas que no se compran y se venden. "No se compran y se venden órganos y no se compran y se venden niños", ha zanjado.