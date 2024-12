Un empresario, sobre el sueldo de los empleados: "¿Qué pueden hacer para que mirando el impacto que genera se lo suba?"

El empresario Christian Rodríguez reflexionó en el plató de laSexta Xplica sobre cómo los empresarios valoran a sus trabajadores. "Podríamos hablar de que hay un cambio productivo muy importante porque hay empresarios y una parte de la población que se ha hecho más rica, seguramente, por la manera en la que han optimizado sus procesos", explicó el emprendedor. Sin embargo, Rodríguez también reconoció que, "si eso lo llevamos a los trabajadores, hay una red de trabajadores de nuevas compañías que se están creando que, seguramente, están en el momento en el que más cobran".

"Entramos en que la gente de prácticas que entra de ingenierías, según el Gobierno, sería rica, según los datos que hay de cobrar por encima de los 40.000 euros", destacó Rodríguez, que afirmó que "hoy poy hoy hay una serie de trabajos que generan un impacto muy directo en las compañías y en esas no vemos precariedad". Eso sí, también reconoció que, "lógicamente no puede pasar en todos los sectores", pero insistió en que "hay una serie de compañías donde no hay un problema de rango salarial por el impacto de las personas", porque ese impacto "se nota en el rango de resultados".

Entonces, ¿cómo puede pedir un trabajador un aumento de sueldo? El empresario Christian Rodríguez afirmó que desde la empresa se mira su cuenta de explotación y el impacto que genera. No obstante, la trabajadora Leticia Vázquez insistió en que "no funciona así": "Al final va a haber alguien que lo va a hacer por menos que tú y es a quien eligen después". "Eso es una mentira que se repite constantemente, que vayamos todos a hacer esos trabajos, pero si todos vamos, van a bajar los salarios y vamos a crear el mismo problema, que no tiene fin", explicó la trabajadora.

