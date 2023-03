Mónica Llamas habló en laSexta Xplica del "presunto" acoso escolar que sufrió su hija con solo cinco años. "En mi caso, es presunto acoso porque, como en la mayoría de los casos, no está reconocido", lamentó, tras lo que contó que su hija "era muy pequeñita, tenía solo cinco años cuando pasó todo", y se enteraron porque la niña "dejó de comer, de dormir y empezó a tener pesadillas".

Además, pese a que hasta ese momento "era una niña totalmente autónoma", una vez comenzó el bullying, la menor "empezó a no querer dormir sola, a tener miedo, a no querer ir al colegio" y a depender de sus padres "absolutamente para todo". "A partir de ahí empezamos a indagar, porque nos preocupamos muchísimo", recordó Mónica.

La madre contó que cuando se produjo el acoso escolar a su hija, ella "trabajaba en ese mismo colegio". "Yo pensé que me iban a ayudar porque son mis propias compañeras las que están allí, pero cuando comunico lo que está pasando a la tutora y a la dirección del centro, son una barrera, un muro infranqueable, y no aceptan nada de lo que está pasando". "Me dijeron que no pasaba nada, y que si mi hija estaba así, que buscase el motivo pero, según ellos, en el colegio no pasaba nada", criticó Llamas.