Antonio Jiménez, 84 años, vive en lo que antes era una vivienda de protección oficial, donde comenzó pagando 200 euros de alquiler. "La vida hace con nosotros lo que quiere y en un momento determinado tuve que tomar la opción del alquiler. Así, entramos en el 2000 pagando 200 euros, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con la alcaldesa de aquella época, decidieron vender esto a los fondos buitre", señaló.

Así, el hombre contó que "en la siguiente firma de contrato, tres años después", se encontró con que habían pasado de 200 a 400 euros el precio del alquiler. "Al vivir en una vivienda de protección oficial parece que estás protegido, pero son inocencias. Ahora pago 651 euros. Detrás de mí, hay unos hijos que no me van a dejar nunca en la calle, pero también me duele que ellos tengan que hacer sacrificios, lamentó.

En este sentido, Jiménez destacó que "hay 500 familias en la Comunidad de Madrid que están sufriendo la misma penuria" que él, algo que, denunció, "es inasumible". "Me está dando cosa hablar solo de mí, porque me gusta hablar en general de lo que pasa en Madrid. Esto ya parece normal y la gente no se da cuenta de lo estafada que está", manifestó.