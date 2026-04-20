El dueño de varias gasolineras defiende que siempre ganan "el mismo margen": "Si compramos a 1 vendemos a 1,10 y si compramos a 1,30, a 1,40"

Un miembro del grupo Valcarce, que tiene estaciones de servicio por España, explica el precio de la gasolina: "Nosotros tenemos un margen que es el que aplicamos. El que pone nuestro precio es nuestro proveedor".

Uno de los miembros del grupo Valcarce, que tiene estaciones de servicio por España, explica que quien marca su precio de venta en las gasolinerasson sus "proveedores, que son los que suben o bajan como ellos ven conveniente": "Nosotros tenemos un margen que es el que aplicamos, si compramos más caro, vendemos más caro y si compramos más barato, vendemos más barato".

"Si compramos a 1 vendemos a 1,10 y si compramos a 1,30 vendemos a 1,40, siempre es el mismo margen", detalla el hombre, que insiste en que "realmente, el que pone el precio es el proveedor".

Pero, ¿vamos a regresar a los precios que había antes de febrero o aunque se arregle el conflicto hay que acostumbrarse a ese precio de más? "Si el barril sigue bajando, evidentemente tenemos que regresar a los precios de antes de febrero", afirma el hombre en este vídeo, donde Carlos Cagigal, experto en Energía, y José María Camarero se muestran contrarios.

"Eso de tener los precios previo al conflicto en Irán ya no van a volver", afirma Cagigal mientras que Camarero destaca que "volver al estado inicial de antes de febrero es complicadísimo por no decir, imposible".

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