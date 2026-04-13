El dueño de una gasolinera dice que Hacienda repercute en que no caigan los precios

Joseba Barrenengoa sostiene no poder bajar los precios porque sigue comprando el combustible al mismo coste que antes de la tregua, criticando una medida de la Agencia Tributaria que, según afirma, favorece a unas pocas compañías al clasificarlas como "operadores confiables".

Desde que se materializó el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, los precios de la gasolina no han experimentado la bajada que muchos esperaban. El experto energético Carlos Cagigal y el propietario de una red de gasolineras, Joseba Barrenengoa, debatieron sobre los precios en laSexta Xplica.

Barrenengoadefendió que los gasolineros independientes no han reducido los precios porque "siguen comprando el combustible al mismo coste que antes de la tregua". "Es cierto que el barril Brent ha bajado aproximadamente un 15%, pero los proveedores no nos han reducido los precios", explicó.

Por su parte, el economista Carlos Cagigal le reprochó que mantuviera ese argumento: "Joseba, no vale, han pasado cinco días, este argumento ya lo diste".

"Si yo compro al mismo precio de antes de la tregua el producto, yo no puedo bajar el precio porque iría en contra de mi negocio, entonces estoy comprando al mismo precio que antes y es cierto que compro un spot a precio diario, pero los proveedores no nos han bajado los precios. Aquí hay que analizar por qué los proveedores no nos han bajado los precios. Además, tengo que añadir que la Agencia Tributaria ahora cataloga a nuestros proveedores a través de un título que se llama Operador confiable. Este título de operador confiable solo ha sido asignado a ocho operadores; Repsol, YPF, Cepsa, una serie de compañías que además son refinadores. El resto de operadores están en condiciones mucho adversas, porque no son confiables. Tienen que poner unos avales contra la salida del IVA de los productos han quedado", explicaba Joseba Joseba.

Una afirmación que fue cuestionada por Yélamo: "¿Le estamos echando la culpa a Hacienda de que estéis vendiendo al mismo precio?", preguntó.

Barrenengoa criticó la medida y aseguró que la Agencia Tributaria estaría favoreciendo a determinadas grandes compañías, al mismo tiempo que recordó que algunas de ellas han sido sancionadas por la CNMC por supuestos pactos de precios.

"Ahora nadie esta pactando precios... el problema no es Repsol ni Moeve, es que Hacienda penaliza... llevamos cinco días de caídas y deberían bajas los precios de la gasolina y diésel sí o sí", respondía Cagigal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.