Óscar Vergara, CEO de 'Sparta Sport Centre' y propietario de 15 gimnasios, afirmó en laSexta Xplica que su sector "está en auge", por lo que reconoció que le va "muy bien". Pero no siempre se ha dedicado al mundo del deporte, sino que su profesión antes estaba relacionada con la construcción. "Antes dirigía obras en una constructora, pero llegó la crisis de la construcción y hubo que reinventarse", señaló el empresario.

En otro momento del programa, Óscar aseguró que "no hace falta dinero para emprender". "Yo empecé con cero euros. Lo que hace falta son muchas ganas de trabajar, que todo el mundo no tiene", manifestó, al tiempo que insistió en que "no hace falta dinero para abrir un negocio", unas declaraciones con las que mostraron su desacuerdo el economista Alejandro Inurrieta y la sindicalista Afra Blanco.