El desayuno, caro hasta en casa: su precio ha subido un 50% en cinco años

Lo que más ha subido son los huevos, que se han convertido en casi un lujo, al haber aumentado su precio en un 63% en cinco años. Además, la leche y el zumo cuestan un 50% más caros.

Ya sabíamos que desayunar fuera, en ocasiones, se ha convertido en un lujo. Sin embargo, resulta que desayunar en casa también se ha puesto por las nubes. Mientras que un desayuno compuesto por café con leche, zumo, dos huevos y barrita integral preparado en casa costaba 1,97 euros en 2020, ahora cuesta 2,95, lo que supone un 50% más que hace cinco años, tal y como ha señalado José María Camarero en Sábado Clave.

Lo que más ha subido son los huevos, un 63%, por lo que se han convertido en casi un lujo, aunque también lo ha hecho el precio de la mantequilla, el cacao, el chocolate y el café. Además, la leche ha subido más de un 51% y los zumos un 50%, e incluso la bollería y las galletas lo han hecho un 40%. Otros productos que han subido mucho son el té (un 28%), el aceite de oliva, la fruta, el pan, el jamón y los yogures, ha indicado Camarero.