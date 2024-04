Patricia Escudero, socióloga y autora de 'Tu precariedad y cada día la de más gente', afirmó en laSexta Xplica que "cada vez más, la sociedad se está rompiendo entre dos polos: los hundidos y los salvados". Así, la joven señaló que los hundidos, entre los que ella misma se incluye, son quienes "no llegan a fin de mes, no ven a sus amigos, no llegan a pagar el alquiler y sienten que su vida se les escapa". Por otro lado, se refirió a "los salvados" como aquellos a los que "la vida les sonríe y se creen que se merecen la suerte que tienen".

En su caso, Escudero dijo que se incluye en el grupo de los hundidos porque tiene 31 años, es mujer, y le "encantaría tener una familia", pero no tiene "ni los medios, ni tiempo". "Mi sueldo se me escapa en pagar un alquiler y no puedo decir prácticamente nada de mi vida, a pesar de haber estudiado dos carreras, escribir libros.... pero siento que mi vida se me escapa", lamentó la joven trabajadora.