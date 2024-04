El problema del acceso a la vivienda es uno de los temas que centran habitualmente el debate en laSexta Xplica. El pasado mes de marzo, Carlos, un joven camarero que vive de alquiler desde hace ya una década, contaba que solo en los últimos cinco años ha vivido en hasta ocho pisos distintos.

"En los últimos cinco años he estado en un total de ocho pisos", señalaba el joven, que lo relacionaba "por una parte con la subida de los alquileres". "En el primer piso al que fui en Granada, me costaba 450 euros, ahora estoy pagando 800, una subida casi del doble", incidía.

"Hay un elefante dentro de la habitación que no estamos viendo y es que la vivienda no puede ser un bien de mercado, la vivienda no puede ser una mercancía, es una necesidad absoluta que tenemos para sobrevivir", revindicaba Carlos. "La vivienda no es otra cosa que una de las violencias que ejerce un sistema socioeconómico dado contra la mayoría social, que somos la clase trabajadora", denunciaba.

Además, el joven ponía el foco en el impacto de la crisis económica en la situación de toda una generación: "Desde 2008 a 2023 las cosas han cambiado, pero es que han cambiado a mal: la tasa de emancipación después de la crisis del 2008 era del 25%, que ya es horrenda, pero es que en el 2023 es del 16,3%", señalaba. "Nosotros, los jóvenes, hemos socializado dentro de esa crisis, estamos marcados a fuego por la cuestión de la crisis, y somos realmente prisioneros de una vida en crisis", concluía.