"Estoy viviendo en un fondo buitre que me va a subir ahora el alquiler porque le da la gana, a mitad de contrato". Así denuncia Sara su situación en laSexta Xplica, donde detalla que esa subida es de 200 euros por su piso de dos habitaciones en Villa de Vallecas, en Madrid, por el que hasta ahora pagaba 760 euros mensuales.

"Ahora me van a subir 200 euros porque nos obligan a firmar cláusulas abusivas", denuncia la inquilina, que incide en que a esta subida del alquiler se suma el seguro de impago, "otros 500 euros" el IBI y la comunidad, "y suma y sigue". "Aquí los que estamos desprotegidos somos los que pagamos los alquileres", lamenta.

"Se firman cláusulas abusivas que te dicen: vas a pagar IBI y comunidad, pero te bonifico tres años", detalla Sara, que asegura que lo ha firmado "coaccionada" porque no tiene "cómo rebatir eso": "¿Cómo le voy a rebatir a una empresa que tiene 42 bloques en toda la Comunidad de Madrid que yo no voy a firmar eso? ¿Tú no lo firmas? No te preocupes, tengo 200 personas más para firmar, te vas", resume.

En el vídeo que ilustra estas líneas puedes escuchar su testimonio completo y su debate con el economista Gonzalo Bernardos en el plató.