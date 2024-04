Sara Torrijos y Gonzalo Bernardos protagonizan un intenso debate en laSexta Xplica a cuenta del problema de la vivienda. Sara vive en un piso de Vallecas propiedad de un fondo buitre que, según denuncia, le va a subir el alquiler 200 euros "porque le da la gana".

"Nos obligan a firmar cláusulas abusivas", asevera, lamentando que los inquilinos como ella están "desprotegidos". "Pero lo has firmado", incide no obstante el economista, ante lo que Sara responde que lo ha hecho "coaccionada": "¿Cómo le voy a rebatir a una empresa que tiene 42 bloques en toda la Comunidad de Madrid que yo no voy a firmar eso? Tú no lo firmas, tengo 200 personas más", argumenta.

Bernardos, sin embargo, plantea que entonces puede "ir a otro arrendador". "Pero es que no hay pisos, yo no me puedo ir debajo de un puente con dos niños, es que no me puedo ir, yo no puedo vivir en Madrid", responde Sara, que lleva toda su vida viviendo en la capital.

"Tú cuando firmaste eras consciente de que te iban a hacer esa jugada", reitera sin embargo el profesor. "Sí claro, pero ¿dónde quieres que viva?", contesta la inquilina, que reivindica que "hay que luchar una vivienda digna". "Los trabajadores nos matamos por levantar este país y aquí nadie mira por nosotros", denuncia. Puedes escuchar el debate completo en el vídeo que ilustra estas líneas.