¿Cobran demasiado los directivos de las grandes empresas de nuestro país? En pleno enfrentamiento entre la patronal y Yolanda Díaz por la subida del SMI, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, considera que el sueldo de los grandes empresarios "es desproporcionado si hacemos una comparación a lo poco que cobran las personas que trabajan con el Salario Mínimo Interprofesional".

"A mí me encantaría, de verdad, que el señor Garamendi un mes cobrara los 1.134 euros que percibe un trabajador, una trabajadora, de salario mínimo y me encantaría además que pudiera hacer frente a la subida de la vivienda, a la subida de las hipotecas, a la subida de la carestía de la vida", asevera Abad, que no obstante matiza: "No confundamos a los grandes empresarios, que son dirigentes, con los pequeños empresarios que se ganan la vida trabajando duramente con sus trabajadores".

"Me encantaría, de verdad, que el señor Garamendi viviera con 1.134 euros al mes", insiste.