Javier Díaz-Giménes ha afirmado en laSexta Xplica que la reforma de las pensiones "aumenta los costes laborales, y si aumenta los costes laborales, la única manera de mantener la rentabilidad de las empresas es con los trabajadores siendo más productivos".

"Cuando tú pagas 1.080 euros a un trabajador, ¿cuál es la productividad de ese trabajador? Son 1.080 euros más los 300 de costes laborales", ha señalado el profesor de Economía, a lo que Eduardo Abad, portavoz de UPTA, le ha respondido calificando de "inadmisible" el que diga que "una limpiadora de un hotel no es productiva porque cobra 1.080 euros".

"Yo no sé qué productividad tiene, pero el coste laboral de esa trabajadora está alrededor de 1.500 euros. Tiene que producir 1.500 euros más el margen correspondiente, porque yo no puedo contratar a una persona para darle 1.500 euros, tener que poner la parte de trabajo que tengo que hacer yo, asumir el riesgo y no ganar nada", ha manifestado, por su parte, Díaz-Giménez, quien ha destacado que, "claramente, todas estas reformas y estos sobrecostes para las empresas terminan destruyendo empleo".