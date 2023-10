"Llega el Grinch", advirtió el cantante Ramoncín antes de intervenir en la mesa de debate de laSexta Xplica, donde los colaboradores abordaban la jura de la Constitución de la princesa Leonor que tendrá lugar el próximo martes.

"Yo estoy muy preocupado por las chicas que cumplen 18 años y no saben si van a poder estudiar, tener trabajo, lograr ser lo que quieren ser...", advirtió el artista, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. "Me preocupa que alguna de esas chicas posiblemente sea más inteligente, mejor persona y no tenga ninguna posibilidad de ser jefa del Estado porque esto es una cosa que se hereda", insistió.

Ramoncín reflexionó sobre el hecho de que Letizia Ortiz sea la única persona de la Casa Real que eligió "ser lo que es". "Al resto les ha tocado estar ahí", recordó el artista. "No sabemos si a esta chica le gustaría ser bailarina, ingeniera de caminos... Ha nacido en un sitio donde le han dicho: 'Tienes que ser esto'. Y a nosotros nos toca tragar con lo que han decidido que sea ella", censuró el cantante.