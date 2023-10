El rey emérito no acudirá a la ceremonia de la jura de la Constitución de la princesa Leonor en el Congreso el próximo martes 31 de octubre. Tampoco asistirá al almuerzo que tendrá lugar posteriormente en el Palacio Real con los poderes del Estado.

El sociólogo Rafa López reflexiona en laSexta Xplica sobre este asunto. "Juan Carlos no irá al Congreso porque es un activo tóxico y su hijo lo sabe", afirma, agregando que de no ser así, "lo hubiera invitado a la recepción del Palacio Real". "Hay tres actos. Se me caen las lágrimas cuando se le invita al Pardo, donde van los representantes extranjeros. Lo tiene vetado", insiste el sociólogo, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

"¿Qué es más anormal, que no vaya un tercio de la Cámara o que no pueda ir Juan Carlos I? No solo van a estar vacías las sillas de muchos diputados, sino también la del rey", recalca López. El sociólogo recuerda que en 1986 "Juan de Borbón tuvo un papel predominante en la jura de su hijo, e incluso Gregorio Peces-Barba en su discurso lo nombró. ¿Lo nombrará esta vez Francina Armengol?", recalca.