Julio Alcalde, el conocido agente inmobiliario que se ha hecho viral por intentar vender un ático de 27m², ha actualizado la situación de la vivienda en laSexta Xplica, la cual ha quedado cerrada sin visitas por el momento.

Sin embargo, la alegría con la que Julio aparece en el vídeo no ha gustado a María González, una joven afectada por el turismo, que ha calificado la situación de "una broma de mal gusto": "Te admiro, pero porque me parece una broma de mal gusto. Lo estás vendiendo como algo gracioso, pero estamos hablando de un zulo. Me causa desesperanza que vendas eso con esa gracia y lo pintas como si fuera una gracia".

"Lo que hago es mi trabajo, las viviendas las anuncio todas de la misma forma. No es mi culpa que el mercado esté así", ha replicado Julio.