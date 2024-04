La situación laboral de los jóvenes está en un punto tan precario que la gran mayoría de ellos está buscando una salida más allá de ser un asalariado en una empresa. Y muchos de ellos escogen la opción de opositar para conseguir un puesto fijo.

De hecho, según un informe de 'Oposita Test', de los cinco millones de opositores, seis de cada diez tienen menos de 35 años y tres de cada diez menos de 24 años. No obstante, la mitad de esos opositores no tienen plaza, por lo que tener máximos históricos de opositores no significa encontrar un puesto.

Eso sí, estudiar sigue siendo una de las opciones preferidas de los jóvenes, de los cuales un 19% busca serlo. Sin embargo, no es la opción preferida, sino que montar una empresa propia es el objetivo de un cuarto de los jóvenes (26%). Trabajar por cuenta ajena (14%) o ser autónomo (8,5%) son otras opciones bien valoradas.