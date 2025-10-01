Ahora

Final amargo en Tesoro o Cacharro: madre e hija apuestan por el kimono y pierden 30.000 euros

Vero y Cari lo tenían todo para llevarse el gran premio de Tesoro y Cacharro. Sin embargo, un cambio de última hora en su apuesta hace que descarten la raqueta histórica de Manolo Santana y confíen en un kimono japonés.

Vero y Cari, madre e hija y concursantes de Tesoro o Cacharro, llegan a la gran final del programa con una difícil decisión por delante: identificar cuál de los dos objetos es una auténtica joya y cuál una simple baratija. En juego están 30.000 euros frente a un premio de consolación de 250 euros.

Los dos artículos finalistas son, por un lado, una raqueta con la que Manolo Santana jugó y ganó el primer Wimbledon para España, en 1966 y, por otro, un kimono de seda manufacturado en Japón y bordado con hilo de oro.

Durante todo el concurso, las concursantes han apostado firmemente por la raqueta como el objeto más valioso. Sin embargo, en el último momento, el programa ha dado un giro completo.

El experto en antigüedades del programa, Marc Flotats, ofrece a las chicas 5.000 euros para que replanteen su elección, pero Vero y Cari deciden arriesgar y mantenerse firmes: apostar por el kimono como tesoro de 30.000 euros.

Finalmente, la jugada no sale como esperaban y el kimono, aunque llamativo, resulta ser la baratija.

