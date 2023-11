Óscar Romero, quien tuvo que volver a casa de su madre con sus dos hijos porque no encontraba un alquiler que pudiera pagar, lanzó un tajante mensaje a los jóvenes en laSexta Xplica: "Si se piensan que esto se va a arreglar a un corto o medio plazo, el tema de la vivienda, de precios y todo, lo llevan claro; yo animo a la juventud a que terminen los estudios que puedan y se dediquen a trabajar fuera de aquí, porque aquí lo lleváis claro, y tengo dos hijos".

Además, el hombre, de 40 años, también re refirió a los jubilados, y lamentó que ahora "piden la comida por lonchas y no por gramos o kilos". "Si a eso le sumamos que hay casos como el mío, que he tenido que volver a casa de mi madre a darle más problemas todavía. Me cargo a mi madre y me cargo yo", manifestó Óscar, quien defendió que "habría que multiplicar por cinco los salarios" para que la situación mejorase. "Tendríamos que subir el Salario Mínimo a la velocidad que suben todos los precios", afirmó.