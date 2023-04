"Emanciparse en España es una odisea", sostenía en laSexta Xplica Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud, organismo que valora la ley de vivienda "positivamente", si bien Báez realizaba una "radiografía real" de la situación, destacando que sólo "un 13% de los jóvenes puede emanciparse".

El economista Gonzalo Bernardos intervino para asegurar que el problema "se sabe". "¿Quién es el culpable?", interpeló a Báez, quien le espetó al economista: "No quieres escuchar. Es lo que te pasa a ti y a la sociedad, que no queréis escuchar a los jóvenes, los principales afectados en cuestión de vivienda".

"Estás haciendo un mitin, pero no me dices cuál es la solución", replicó Bernardos. "Las soluciones no sabemos cuáles son, pero hay que hacer algo ya", zanjó el representante del Consejo de la Juventud, como puede observarse en el vídeo ubicado sobre estas líneas.