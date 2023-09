En caso de inundación por un temporal, la zona segura siempre es la más alta, explica un bombero a laSexta Xplica. Cuando la persona atrapada está dentro del coche, lo más fácil es colocar el cuerpo hacia el interior del vehículo a través de la ventanilla.

Una vez allí hay que llamar al 112. "Si esto se empieza a mover a cierta velocidad y con cierta fuerza hay que valorar dónde tengo menos agua y menos velocidad de esa agua para poder llegar a un punto medianamente seguro", añade.

Eso sí, siempre hay que huir del riesgo. "Si ves un pequeño charco, en un momento se puede convertir en un río con mucha corriente. Eso es lo principal. Si lo ves hay que dar la vuelta. No sabemos si va a haber un socavón o los objetos que arrastran la corriente", expresa.

Pero en el caso de estar dentro de la corriente la cosa cambia. "Si todavía hay opción a poder salir, es mejor abrir la puerta y salir a una zona segura. Si ya la corriente ya está arrastrando el coche, debemos salir fuera del coche. Lo mejor es abrir la puerta contraria a la corriente", aconseja.

Si no se pudiese, habría que recurrir a las ventanilla y romperla en el caso de que el circuito eléctrico no responda. "Me cubro la mano con un trapo, cojo la llave y fuerte le doy a las ventanillas laterales. La de delante es muy difícil romperla. Pero siempre la contraria a la corriente", insiste.