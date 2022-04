Paco Marhuenda se ha pronunciado en laSexta Noche sobre el empujón de Miguel Ángel Rodríguez a la periodista Andrea Ropero y la falta de disculpas, de momento, por parte del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

El director de 'La Razón' ha indicado en laSexta Noche que Rodríguez, además de un "buen amigo" suyo, "además es periodista" y ha añadido: "Hay que facilitar siempre el trabajo del periodista, te guste o no te guste lo que vaya a preguntar o a hacer".

Marhuenda además ha alabado a Andrea Ropero asegurando que "es fantástica" y "una persona cariñosa, amable, educada...". A juicio del periodista, "hay que entender que un mal momento lo tiene todo el mundo y no cuesta nada decir 'mira, me he equivocado, no pasa nada'".

Bono, a MAR: "¿Quién es usted para tocar a una periodista?"

También José Bono se ha pronunciado en laSexta Noche sobre el empujón, que ha condenado así: "¿Quién es usted para tocar a una periodista? ¿Y para increparla de ese modo?". Puedes ver el momento en este vídeo.